«Дьявольская печать»: эзотерик разглядела зловещий символ на банкноте гривны

Очень часто деньги воспринимаются как нечто грязное, с темной энергией. Кто и зачем заставляет людей ассоциировать купюры с Дьяволом?

Недавно в сети вспомнили загадочный исторический факт о печати канадских долларов с ликом Сатаны в волосах взошедшей на престол молодой Елизаветы II. «Дьявольские» купюры были сразу же модифицированы после многочисленных жалоб верующих, которые ужаснулась поступившим в оборот деньгами.

Эзотерик Марианна Абравитова в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru разоблачила секрет канадских банкнот, а также обратила внимание на новые украинские гривны номиналом 500 — в них тоже есть некоторые темные знаки.

По словам эксперта, «Дьявольские доллары» на самом деле не были напечатаны с целью устрашения населения. Скорее, такой рисунок получился случайно, а тот, кто его разглядел, обладал личностным интересом в данной сфере.

«Другое дело банкноты американские, на которых, как мы знаем и видим, изображен рисунок лучезарной дельты — некая пирамида, треугольник и всевидящее око», — прокомментировала Абравитова.

Эзотерик отметила, что изначально дельта была христианским символом, который после для себя позаимствовали масоны, и именно за ними он закрепился в ассоциациях общественности. По ее словам, вся американская элита, политическая верхушка и олигархи — это масонская прослойка, а их доллар стал купюрой, которая фактически правит всем миром.

«Есть еще интересная информация об украинской гривне. Их новая купюра номиналом 500, как раз имеет на одной из своих сторон ту самую лучезарную дельту», — рассказала собеседница.

Абравитова отметила, что на Украине поднимался вопрос о всевидящем оке в пирамиде, однако там к ответу подошли достаточно философски — сказали, что к американскому доллару это не имеет никакого отношения. По их словам этот символ — знак просвещения и осознанности, каковым он действительно был в христианстве.

«Но в любом случае мы понимаем, что это совсем не так. И, конечно, этот символ помещен на украинской гривне, чтобы продемонстрировать, кто их хозяин, кто ими правит, и кому они подчиняются», — поделилась знаниями эксперт.

В заключение она добавила, что на купюрах разных стран мира можно найти отсылки к неким «бесовским энергиям», и в этом нет ничего странного. Эзотерик предложила вспомнить, кто владеет деньгами и кто их печатает, и тогда все станет понятно — эти люди не имеют отношения к светлой чистой силе, поэтому и расставляют свои «дьявольские печати».

Ранее 5-tv.ru писал, как на банкнотах с Елизаветой II оказалось изображение Сатаны.