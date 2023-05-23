Apple удалила из App Store 186 тысяч приложений за 2022 год

Американская компания Apple впервые опубликовала публичный отчет о работе цифрового магазина приложений App Store. Информацию они выложили на свой сайт.

В отчете собрана статистика работы магазина за 2022 год. В нем рассказали, что за прошлый год на платформе было собрано 1,78 миллиона приложений. При этом на публикацию было отправлено гораздо больше — 6,1 миллиона программ хотели разместиться на App Store. 1,67 миллиона заявок на публикацию отклонили по разным причинам.

За нарушение правил App Store 186 тысяч программ были удалены из магазина. Большинство из них — это игры, утилиты, сервисы для бизнеса и образования.

В отчете от Apple раскрыли число приложений, которые пришлось удалить по запросу правительств различных стран. Лидером в этом показателе стал Китай — 1435 программ. 14 запросов направила Индия, десять - Пакистан.

На российском рынке было удалено семь приложений.

Также в 2022 году модераторы магазина удалили 282 миллиона учетных записей пользователей и 428 тысяч аккаунтов разработчиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Apple отказалась от российских металлов по требованию правительства США.