Волгоградский школьник попытался перерезать горло однокласснице на последнем звонке — видео

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Алексей Панков
Алексей Панков 6 345 0

Подростка смогли оттащить от девушки. О ее состоянии пока ничего не известно.

Фото, видео: www.globallookpress.com / uwe umstätter; 5-tv.ru

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Школьник из Волгоградской области попытался перерезать горло своей однокласснице во время последнего звонка. Шокирующими кадрами поделился Telegram-канал «Волгоград № 1».

Отмечается, что подросток стоял рядом, но в какой-то момент достал перочинный ножик и бросился на девушку. Совершить задуманное он не смог. Остальные школьники смогли его удержать.

Пострадавшую увезли в больницу, сейчас ее жизни ничего не угрожает. Неизвестно, что заставило молодого человека пойти на такой шаг. Ранее поведение молодого человека не вызывало никаких подозрений. Сейчас сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемому в убийстве 13-летней девочки в Санкт-Петербурге подростку была избрана мера пресечения. Молодой человек несколько раз ударил ее молотком по голове, а его подруга снимала все на видео.

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