Зачем ты это сделал? Как школьник из Волгоградской области объяснил попытку зарезать девушку

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 1 349 0

Как школьник из Волгоградской области объяснил попытку зарезать девушку

Зачем ты это сделал? Как школьник из Волгоградской области объяснил попытку зарезать девушку

Фото: Рюмин Александр / ТАСС

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Молодого человека ждет психиатрическая экспертиза.

На линейке в честь последнего звонка школьник из Волгоградской области попытался перерезать горло своей однокласснице. Подробности резонансного инцидента появились в распоряжении 5-tv.ru.

По имеющейся информации, школьник отказывается объяснять мотивы своих действий. Подростка отправят на психиатрическую экспертизу. По словам очевидцев, знакомых с ситуацией, ничего не предвещало беды.

5-tv.ru

Пострадавшая девушка находится дома. Врачи зафиксировали на шее неглубокую рану, однако ее жизни ничего не угрожает. Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства инцидента.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента, когда школьник на линейке попытался перерезать горло девушке.

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