В Уфе похитили серебряный памятник клещу Валере — видео

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 22 0

Автор композиции обещает восстановить ее в ближайшее время.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Башкирии украли памятник клещу Валере. Кадры преступления появились в распоряжении 5-tv.ru.

Похитителями оказались выпускники местной школы. На кадрах можно заметить, что молодой человек и девушка с красными лентами воруют серебряную миниатюру.

5-tv.ru

В полиции отметили, что по факту кражи заявлений им не поступало. Однако проверка по данному преступлению будет проведена.

«Мы смотрим на видео и грустно улыбаемся, тоже творили всякую дичь по молодости, хотя до такого не доходили. Думаем, сейчас им весело, но, уверены, когда-нибудь им будет стыдно», — заявил автор проекта Олег Чегодаев.

Памятник из серебра 925 пробы был установлен осенью 2020 года. Автор обещает восстановить его в ближайшее время.

Сами уфимцы сожалеют из-за потери монумента. На место миниатюры несут цветы.

«Обидно, большая потеря, если честно», — рассказал местный житель.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму завершено возрождение древней святыни. Средневековый храм Дмитрия Солунского, расположенный в Феодосии, обрел облик, каким был семь веков назад.

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