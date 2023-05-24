Подольская заявила, что отправила в реанимацию Костомарову воодушевляющую песню

Проникновенную композицию исполнил супруг певицы Владимир Пресняков.

На проходящей в «Крокус Сити Холле» музыкальной премии RU.TV Владимир Пресняков исполнил песню «Живи». Еще на этапе создания этой композиции супруга певца Наталья Подольская отправила ее фигуристу Роману Костомарову, боровшемуся с тяжелой болезнью. Об этом певица рассказала в комментарии 5-tv.ru.

«Знаете, когда с Ромой все произошло, Вова как раз записывал эту песню. Она настолько была актуальна, что даже в сырой демо-версии я отправила ее Оксане Домниной (жена Костомарова. — Прим. ред.). Ее это очень сильно тронуло, она дала ее послушать Роме», — рассказала Подольская.

Она призналась, что очень любит семью фигуристов, безумно переживает за них и надеется, что Роман Костомаров сможет победить недуг.

«У него такая кличка закадровая дружеская — Тигр. Это очень сильного духа человек, олимпийский чемпион. Поэтому, я уверена, что он справится. Мы его будем ждать. Может быть, в следующем году он придет на красную дорожку RU.TV, кто знает», — поделилась певица.

Она добавила, что в числе других друзей спортсмена получила от него сообщение, в котором Костомаров обещает выздороветь, прийти в форму и еще поработать вместе.

«Я заплакала, когда услышала. Я была дико растрогана. Мне кажется, он молодец», — сказала Подольская.

Олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова госпитализировали в январе 2023 года. Изначально у него диагностировали пневмонию, затем здоровье спортсмена стало стремительно ухудшаться из-за многочисленных осложнений. Он пережил ампутацию конечностей, два инсульта, плазмаферез и другие процедуры. В конце марта наконец началась положительная динамика в лечении фигуриста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Романа Костомарова планируют выписать в конце мая.