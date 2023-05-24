Конфуз на дорожке: Серябкина чудом устояла на ногах в платье от покойного Юдашкина

Певица хотела почтить память модельера, но вместо этого чуть не опозорилась у всех на глазах.

В «Крокус Сити Холле» 23 мая прошла XII Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV. Победителям в различных номинациях в музыкальной сфере вручили награды — статуэтки в виде самоваров.

А российские поп-певцы, тем временем, демонстрировали свои наряды на красной дорожке. Исключением не стала и Ольга Серябкина, с которой прямо перед папарацци произошел неприятный инцидент, пишет издание 7Дней.ru.

Знаменитость появилась на публике в черном открытом наряде с эффектным вырезом. Образ артистки разработал модельер Валентин Юдашкин, который умер три недели назад из-за продолжительной борьбы с раком.

Серябкина таким образом хотела отдать честь великому кутюрье, успевшему сотворить данный наряд. Но яркий выход певицы чудом не закончился сотрясением мозга.

А все потому, что Ольгу чуть не сбили с ног помощники блогера Helen Yes, которая захотела вынести диван на ковровую дорожку. Экс-солистка группы Serebro едва успела увернуться от мебели, которая пронеслась мимо нее.

Устоявшая на ногах певица не стала устраивать конфликт и сохранила спокойствие. Она заверила команду блогера, что с ней все в порядке и она не пострадала.

«Ничего страшного, бывает. Со мной все в порядке», — сказала звезда о своем состоянии перед тем, как зайти в зрительный зал.

В итоге целой осталась не только голова певицы, но и платье, созданное кутюрье. Сейчас оно практически бесценно и является настоящим раритетом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Серябкина подколола Анну Семенович из-за имитации оргазма.