Путин заявил о возникновении новых очагов напряженности в мире

В мире нарастает нестабильность и появляются новые очаги напряженности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного совещания по безопасности.

«Международная обстановка характеризуется нарастанием нестабильности», — отметил глава российского государства.

По его словам, в некоторых регионах не только появляются новые очаги напряженности, но и расширяются уже существующие. Это происходит, по мнению Путина, из-за стремления США и их союзников доминировать над остальным миром, игнорирую суверенитет других стран.

Однако у России много союзников, вместе с которыми получится добиться справедливости в мире и избавиться от дискриминационной модели развития.

«Россия готова к самому тесному взаимодействию со всеми заинтересованными странами в противостоянии общим вызовам человечеству», — заявил президент.

При этом, как он отметил, РФ продолжит укреплять дружбу со всеми своими союзниками в разных регионах и на разных континентах.

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