Лукашенко прибудет в Москву для встречи с Путиным и участия в саммите ЕАЭС

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 35 0

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Лукашенко прибудет в Москву для встречи с Путиным и участия в саммите ЕАЭС

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

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Самолет с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на борту вылетел в Россию, пишет Telegram-канал «Пул Первого». Ожидается, что политик прибудет в Москву для участия в мероприятиях II Евразийского экономического форума, а также в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Ранее Лукашенко сообщил, что собирается отправиться в Москву и лично встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. В Кремле подтвердили анонсированную белорусским лидером встречу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Лукашенко ждут на форуме ЕАЭС. Он добавил, что президенты двух государств действительно будут иметь возможность пообщаться.

Как ранее прокомментировал Лукашенко, в отношениях Москвы и Минска еще остались вопросы, которые нуждаются в урегулировании, и они вместе с Путиным намерены работать над ними.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в Москве 24 мая.

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