Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в Москве 24 мая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует отправится с визитом в Москву для встречи с главой России Владимиром Путиным 24 мая. Об этом белорусский лидер рассказал во время приема посла Белоруссии в РФ Дмитрия Крутого с комплексным докладом по вопросам российско-белорусского сотрудничества.

Лукашенко во время своего выступления обратил внимание на то, что он поддерживает частые контакты с российским коллегой. Однако, с иронией заметил он, встречаются они с Путиным не для того, чтобы просто полюбоваться друг другом.

«Настроения президентов всегда важны. Но, тем не менее, мы старались помочь правительствам развязать какие-то узлы», — приводит слова Лукашенко сайт БЕЛТА.

Президент Белоруссии отметил, что в отношениях двух государств еще остаются неурегулированные вопросы. Именно с целью их решения он и собирается отправится в Россию.

Ранее Александр Лукашенко приезжал в Москву 8 мая. Он принял участие в мероприятиях, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а после отправился на Родину для отслеживания проведения мероприятий в республике.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лукашенко заявил о повышенной готовности войск в Белоруссии.