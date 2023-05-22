Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в Москве 24 мая

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 29 0

По словам белорусского лидера, с коллегой из РФ он встречается довольно часто. Над чем сейчас они работают?

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в Москве 24 мая

Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует отправится с визитом в Москву для встречи с главой России Владимиром Путиным 24 мая. Об этом белорусский лидер рассказал во время приема посла Белоруссии в РФ Дмитрия Крутого с комплексным докладом по вопросам российско-белорусского сотрудничества.

Лукашенко во время своего выступления обратил внимание на то, что он поддерживает частые контакты с российским коллегой. Однако, с иронией заметил он, встречаются они с Путиным не для того, чтобы просто полюбоваться друг другом.

«Настроения президентов всегда важны. Но, тем не менее, мы старались помочь правительствам развязать какие-то узлы», — приводит слова Лукашенко сайт БЕЛТА.

Президент Белоруссии отметил, что в отношениях двух государств еще остаются неурегулированные вопросы. Именно с целью их решения он и собирается отправится в Россию.

Ранее Александр Лукашенко приезжал в Москву 8 мая. Он принял участие в мероприятиях, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а после отправился на Родину для отслеживания проведения мероприятий в республике.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лукашенко заявил о повышенной готовности войск в Белоруссии.

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Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в Москве 24 мая

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