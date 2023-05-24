«Оговорка по Фрейду»: Захарова ответила на слова Борреля про атаку под Белгородом

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 59 0

Захарова назвала слова Борреля про атаку украинской ДРГ на Белгородскую область «оговоркой по Фрейду»

«Оговорка по Фрейду»: Захарова ответила на слова Борреля про атаку под Белгородом

Фото: www.globallookpress.com / Christine Olsson

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В МИД России считают, что после своего заявления Боррель перестал быть «приличным» человеком.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля про атаку диверсионно-разведывательной группы ВСУ на Белгородскую области. Своим мнением она поделилась в эфире радио Sputnik.

По словам Захаровой, заявление Борлеля — бессознательная ошибка, которая говорит о том, что он больше не является «приличным» человеком.

«У него что Белгородская область, что Белград — все смешалось. Возможно, это такая оговорка по Фрейду», — отметила он.

Российский дипломат подчеркнула, что в ЕС абсолютно одинакового относятся не только Белграду, но и ко всему остальному в мире, что не находится под их давлением. Запад относится хорошо лишь к тем, кто попадает под его «вассальную систему».

Ранее 5-tv.ru писал, что Гладков рассказал о последствиях атаки украинских БПЛА на Белгородскую область

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