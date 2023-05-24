«Хватит молодиться»: 69-летняя Успенская еле передвигается на каблуках

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Рита Миронова
Рита Миронова 575 0

Поклонники забеспокоились о здоровье Успенской из-за ее походки на премии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / alexsalonn; 5-tv.ru

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Артистка не перестает заниматься любимым делом и работать на износ. Но что в ее поведении начало пугать преданных поклонников?

Певица Любовь Успенская заставила поклонников переживать: на новом видео 69-летняя звезда с трудом передвигается на высоких каблуках.

Знаменитость вместе с дочерью пришла на премию «Super Семья». В черном платье с глубоким декольте и откровенным разрезом на юбке она ничуть не уступала своей наследнице Татьяне Плаксиной, облаченной в облегающий желтый наряд.

Макияж в совокупности с выбранным образом внешне сделал Успенскую почти что ровесницей дочери. Однако в ролике певица, держась за руку Плаксиной, едва передвигала ногами.

Всему виной — высокие шпильки, усталость или, как предположили интернет-пользователи, возраст. Истинные причины ее странной походки неизвестны.

«Эх, Люба-Любонька, может хватит уже молодиться»;

«Тяжело уже, спасибо, Таня хоть поддержит», — написали фанаты в комментариях.

Несмотря на это, Успенская чувствовала себя уверенно. Выражение ее лица и взгляд не изменились ни на секунду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Любовь Успенская стала свидетелем убийства легендарного музыканта в Нью-Йорке.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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