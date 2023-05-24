Писатель был близок с актером. На 60-й день рождения товарища он решил поздравить его самым необычным способом.

Однажды голливудский актер Джек Николсон получил необычный подарок от своего близкого друга. Писатель Хантер Томпсон решил подшутить над товарищем и сделать ему сюрприз на день рождения. Однако он не учел, что артист в тот период обзавелся не только фанатами, но и сталкерами. Российский писатель Сергей Минаев в своем Telegram-канале поделился подробностями давней истории.

В тот день на улице поднялась сильная метель, электричества и связи в округе не было. Томпсон добрался до дома именинника и начал свое шоу: запустил спасательную сигнальную ракету, свет от которой озарил все вокруг, направил в окна дома мощный прожектор, а сам начал стрелять из автоматического пистолета.

Для своего сюрприза писатель притащил целую акустическую систему, чтобы включить на максимальной громкости визжание свиней. Двери ему, конечно, никто не открывал. Тогда Томпсон решил оставить свой подарок на крыльце.

Николсон, прятавшийся все это время в подвале, вышел из дома только на следующий день. И каково было его удивление, когда на пороге он увидел настоящее сердце лося.

Так Томпсон чуть до смерти не напугал своего друга. Откуда он достал замороженное лосиное сердце, неизвестно, но подарок Николсону запомнился надолго.

В 2005 году Хантер Томпсон умер. На его поминки Николсон пришел с картиной, на которой был изображен вместе с другом. А под изображением писателя красовалась надпись: «Ну и как тебе сердце лося?».

Ранее 5-tv.ru писал, что тяжелобольной Джек Николсон впервые за долгое время появился на публике.