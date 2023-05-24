В Польше раскрыли данные о коварном плане переворота в Белоруссии
Польский генерал Скшипчак сообщил о подготовке Варшавы к военному перевороту в Белоруссии
Фото: www.globallookpress.com / artifant
Польский генерал пообещал помочь всем белорусам, которые начнут восстание.
Польша готовится к вооруженному перевороту в Белоруссии. Об этом заявил бывший замминистра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак.
«Мы готовимся к восстанию в Белоруссии, потому что оно произойдет», — сообщил генерал в эфире телеканала Polsat.
Помимо подготовки к самому восстанию, Польша намерена участвовать в его поддержке военным путем. О подобных планах западных стран президент Белоруссии догадывался: ранее он заявил, что Польша собирается уничтожить его страну.
«Нужно быть готовым поддержать войска, которые будут вести операцию против Лукашенко», — сказал польский генерал.
Лукашенко предполагал, что для переворота недружественные страны формируют целые полки и легионы, в которые могут входить даже беглые белорусы. Скшипчак в свою очередь подчеркнул, что к восстанию можно подключить даже белорусов, участвующих в вооруженном конфликте на стороне Украины.
Всем вооруженным формированиям, которые будут участвовать в перевороте, польский генерал пообещал помощь.
«У нас есть причины помогать им, как мы помогаем украинцам», — заявил он.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Польшу назвали «игрушкой» в руках Киева.
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