Россия продолжит работу по переходу на национальные валюты

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 32 0

В рамках форума ЕАЭС президент РФ Владимир Путин объяснил значимость стратегии. Без нее никуда?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков; 5-tv.ru

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Россия продолжит работу по переходу на национальные валюты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках выступления на Евразийском экономическом форуме (ЕАЭС).

«Мы ведем курс на сокращение доли валют недружественных стран во взаимных расчетах и намерены еще активнее работать с партнерами во всем мире и в ЕвраАзЭс, в том числе для полноценного перехода на национальные валюты», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, Путин заявил, что мечты «коллективного Запада» о крахе российской экономики никогда не сбудутся. Глава государства неоднократно отметил верность выбранного курса развития, слаженную работу с иностранными партнерами, которая, в числе прочего, обеспечит будущее без экономических потрясений.

Ранее сообщал, что власти России установили выплаты семьям погибших и раненых в зоне СВО сотрудников МЧС.

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