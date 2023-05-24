Семьям погибших в спецоперации сотрудников МЧС выплатят по пять миллионов рублей

Путин установил единовременные выплаты семьям погибших в зоне СВО сотрудников МЧС РФ
Фото: Тришин Николай / ТАСС
Близкие героев, получивших в зоне СВО ранения, также получат финансовую компенсацию.
Семьям сотрудников МЧС РФ, погибшим в зоне специальной военной операции (СВО), единовременно выплатят пять миллионов рублей. Такой указ подписал президент России Владимир Путин.
В документе также говорится о том, что семьи получивших на СВО ранения сотрудников единовременно выплатят по три миллиона рублей.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как как реализуют социальные поручения Путина.
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