Песков напомнил об обязательствах РФ по обеспечению безопасности Белоруссии

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 45 0

Официальный представитель Кремля прокомментировал заявления Варшавы о потенциальной атаке на РБ.

Песков напомнил об обязательствах РФ по обеспечению безопасности Белоруссии

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Дмитрий Песков заявил об обязательствах России по обеспечению безопасности Белоруссии, вступающих в силу при наличии угрозы. Об этом официальный представитель Кремля сообщил в программе «Москва. Кремль. Путин».

Таким образом Песков прокомментировал заявление бывшего замминистра обороны Вальдемара Скрипчака о подготовке Варшавы к потенциальным боевым действиям в РБ. Песков назвал Польшу враждебным государством, отметив, что ее руководители «заходятся в истериках и русофобии».

«Естественно, Российская Федерация имеет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии, что мы и будем делать перед лицом такой очевидной угрозы», — подчеркнул Песков.

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