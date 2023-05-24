В Кремле анонсировали очное выступление Путина на ПМЭФ-2023

Владимир Путин очно выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этом году. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства посетит мероприятие 16 июня.

По традиции Владимир Путин регулярно посещал форум, однако не всегда в очном формате. В этот раз сессия продлится с 14 по 17 июня. Одной из ключевых тем обсуждения станет тема рынка труда.

Пленарное заседание, в котором будет участвовать президент, представляет собой большую дискуссию.

«Да, готовится выступление. Дискуссия готовится на пленарной панели», — сообщил Песков ТАСС.

Почетным гостем петербургского форума также может стать президент Бразилии Лулу да Силву. Приглашение от президента ему передал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Страной-гостем в этом году будут Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поручил провести на ВДНХ в Москве международный форум «Россия».