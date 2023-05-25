Дневной секс и медитация: ТОП-5 лайфхаков для улучшения потенции от врача

Плохая потенция — это не смертельное, но древнейшие заболевание. Как же улучшить мужское здоровье подручными средствами?

Потенция определяют возможности мужчины в постели. Готовность организма к половому акту зависит от напряженности пениса, скорости появления эрекции, время и процесс самого секса. Врач-уролог Никита Стародубцев рассказал изданию «Страсти» о том, что сейчас выделяют шесть основных причин импотенции:

психологическая;

васкулогенная (вызвана нарушением кровообращения полового органа - Прим. ред.);

эндокринная;

пенильная (характеризуется за счет повреждений пениса или аномального развития полового члена - Прим. ред.);

нейрогенная (связана с нарушением обеспеченности органа и тканей на нем нервными клетками - Прим. ред.);

медикаментозно-индуцированная (появляется из-за приема лекарств, наркотиков, алкоголя и других токсичных веществ - Прим. ред.).

«Важно понимать, что лечением всех форм заболеваний занимаются врачи-урологи, которые также прибегают к консультациям смежных специалистов, с назначением медикаментозной терапии для улучшения эрекции. Нередко в ходе обследования выявляются сопутствующие сосудистые патологии, требующие лечения у сосудистого хирурга, невролога, эндокринолога, нефролога и других медиков», — отметил Никита Стародубцев.

Врач порекомендовал изменить образ жизни, чтобы улучшить свою потенцию. Он выделил пять способов, которые помогут решить насущную проблему, подчеркнув, что об этих лайфхаках знают не все.

Больше орехов, меньше стресса

Первое, что рекомендует врач, — это заниматься сексом и спортом в светлое время суток. Он подчеркнул, что это хорошо для сердца, а значит и для потенции. В вечернее время суток вырабатывается мелатонин. Этот гормон успокаивает организм, помогает уснуть и, соответственно, либидо он повысить не может.

Второй совет — это избавляться от стресса с помощью йоги, медитаций и разговоров по душам.

Также врач порекомендовал правильно составлять рацион. Следует употреблять больше растительной пищи и ограничить себя в жирной еде животного происхождения. Чаще есть лук, чеснок, перец чили, бананы, авокадо, тунца, лосося, арахис, фасоль и кофе. Все эти продукты способствуют улучшению потенции.

Пить алкоголь можно, но в умеренных количествах и определенные напитки. Например, один бокал красного вина раз в сутки.

Стоит также добавлять в свой рацион травы, витамины и микроэлементы. Цинк помогает увеличить количество спермы и подвижность сперматозоидов. А витамин Е помогает половым железам лучше функционировать.

Все вышеперечисленные рекомендации стоит соблюдать с ведением здорового образа жизни. И тогда ваша мужская энергия к вам вернется. Но, если вас беспокоит здоровье, лучше без промедлений обратиться к врачу.

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