На Эльбрусе нашли белорусских туристов, не выходивших на связь с воскресенья

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На поиски отправили вертолет Ми-8 и почти сотню спасателей.

Фото, видео: © РИА Новости / Денис Абрамов; 5-tv.ru

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Трагедией едва не закончилось для группы белорусских альпинистов восхождение на Эльбрус. Они выбрали самый сложный — западный склон горы, где нет туристов, кафе и благоустроенных площадок для лагеря. После снежной бури группа перестала выходить на связь. На поиски отправили вертолет Ми-8 и почти сотню спасателей. Мой коллега Мурад Магомедов отправился вместе с ними и к этой минуте выяснил: белорусы выбрали единственно верную тактику — сидеть и ждать помощи профессионалов.

36 часов потребовалось спасателям, чтобы найти пропавших туристов на Эльбрусе. Это здесь у подножья относительно тепло. Поднимались в горы сотрудники МЧС в тяжелейших условиях — шквалистый ветер, снег, и мороз. Туристов нашли на высоте 3800 метров, под вершиной горы Утюг.

Для поиска пропавших на Эльбрусе альпинистов в воздух подняли вертолет МИ-8 и беспилотник. Подробности — в репортаже.

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