Главная задача — концентрироваться на созидании и благополучии.
Фото: 5-tv.ru
5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 25 мая?
В четверг время садить посевы в подготовленную накануне почву. Энергии будут помогать прорастанию зерен — ваших планов, проектов и устремлений. Главная задача в четверг — концентрироваться на созидании и благополучии.
Совет дня: в четверг хорошо покупать имущество и совершать инвестиционные сделки. Энергии дадут поддержку стратегическим начинаниям и долгосрочному партнерству. В бытовом плане день хорош для того, чтобы приводить в порядок и украшать окружающее вас пространство.
Предостережение дня: не берите в четверг кредиты и вообще деньги в долг. Может статься, что отдавать долги-кредиты будете гораздо дольше, чем планируете.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.
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