Карета «скорой помощи» попала в смертельное ДТП в Москве — жуткие кадры
Смертельное ДТП произошло в Москве с участием кареты «скорой помощи»
Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; 5-tv.ru
В автомобиль экстренной службы врезалось такси.
Смертельная авария с участием кареты «скорой помощи» произошла в Москве.
Все случилось минувшей ночью на юго-западе города. На перекрестке в микроавтобус экстренной службы впечаталось такси.
Шофер грубо нарушил правила, проехав на красный свет. От удара автомобиль с медиками перевернулся.
В машине находились четыре человека — водитель, двое фельдшеров и пациент, которого везли в больницу с инфарктом. Самые тяжелые травмы получил 34-летний медработник — его экстренно госпитализировали, но мужчина все равно скончался.
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