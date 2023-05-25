В автомобиль экстренной службы врезалось такси.

Смертельная авария с участием кареты «скорой помощи» произошла в Москве.

Все случилось минувшей ночью на юго-западе города. На перекрестке в микроавтобус экстренной службы впечаталось такси.

Шофер грубо нарушил правила, проехав на красный свет. От удара автомобиль с медиками перевернулся.

В машине находились четыре человека — водитель, двое фельдшеров и пациент, которого везли в больницу с инфарктом. Самые тяжелые травмы получил 34-летний медработник — его экстренно госпитализировали, но мужчина все равно скончался.