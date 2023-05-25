«Враждебные действия»: в Кремле отреагировали на предотвращение диверсий на АЭС

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 46 0

Песков: ответственность за диверсии на российских АЭС несут террористы

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Дмитрий Песков отметил, что ответственность за эту несут террористы киевского режима.

ФСБ предотвратила диверсии на Ленинградской и Калининской АЭС. Данное происшествие пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков расценил как враждебные действия киевского режима.

«Это вопрос к ФСБ. Эта информация стала общеизвестной. Продолжается враждебные действия киевского режима против РФ, и продолжается СВО», — заявил представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Он добавил, что ответственность за диверсии несут террористы, с ними борются российские силовые структуры.

Прежде стало известно, что сотрудники ФСБ задержали двух диверсантов, подозреваемых в подрыве опор линий электропередачи (ЛЭП) с целью остановить работу Ленинградской и Калининской АЭС. Видео с работой правоохранителей появилось в распоряжении 5-tv.ru.

По замыслу Службы внешней разведки Украины (СВРУ), теракты должны были произойти в преддверии празднования Дня Победы.

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