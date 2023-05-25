Директор «Ленкома» рассказал о состоянии госпитализированного Глеба Панфилова

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 743 0

Марк Варшавер: состояние Глеба Панфилова остается без изменений

Директор «Ленкома» рассказал о состоянии госпитализированного Глеба Панфилова

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Директор театра «Ленком Марка Захарова» раскрыл подробности о состоянии российского режиссера Глеба Панфилова, который был госпитализирован с инсультом и воспалением легких. Он рассказал агентству ТАСС, что состояние вдовца актрисы Инны Чуриковой остается без изменений.

«У меня другой информации нет. Такое же состояние», — прокомментировал он.

Ранее сообщалось, что отрицательной динамики в состоянии Панфилова не наблюдается, впрочем, как и положительной. Так, 88-летний режиссер был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Кроме того, медики опасаются, что у Панфилова может развиться нарушение мозгового кровообращения.

Варшавер ранее рассказывал, что Панфилов не в состоянии без помощи совершать некоторые действия, а также перестал узнавать давно знакомые лица. Недавно он не узнал родного сына, который пришел навестить его в больницу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит с госпитализированным с инсультом Панфиловым.

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