«Она никого не убила»: Малиновская вступилась за Чеботину в конфликте с Галич

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 24 0

Маша Малиновская заступилась за Люсю Чеботину в конфликте с Идой Галич

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Популярный блогер обвиняет певицу в срыве съемок своего собственного шоу.

Маша Малиновская поддержала Люсю Чеботину в конфликте с Идой Галич. Почему молодую певицу в последнее время преследуют скандальные истории, телеведущая эксклюзивно поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на ковровой дорожке церемонии XII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV.

Малиновская сразу выделила своего фаворита на премии: телеведущая восхищается мощным вокалом Люси Чеботиной. Более того, она хочет поддержать певицу из-за огромного количества критики, которая обрушилась на нее в последнее время.

По мнению Малиновской, даже если где-то Чеботина ошибается, то жизнь ей покажет, где та неправа и она в свою очередь быстро вынесет урок. Тем не менее телеведущая считает, что на молодую певицу немного наговаривают.

«Она — молодая девчонка. Это связано исключительно с возрастом. Я не думаю, что это каким-то образом связано с тем, что она плохой человек», — думает Малиновская.

Что касается конфликта Иды Галич и Люси Чеботиной, телеведущая не хочет занимать ни чью позицию. Тем не менее по мнению Малиновской, даже если певица и правда подвела блогера и не приехала на съемки, травля, которая впоследствии обрушилась на Чеботину, — несправедлива.

«Люся никого не убила, никого не обидела. Мы в конце концов действительно не знаем, по какой причине она не явилась», — отметила телеведущая.

Ранее 5-tv.ru писал, как фанаты Иды Галич ополчились на Люсю Чеботину.

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