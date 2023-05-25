Грызня в окружении Зеленского: «король контрабанды» ополчился на премьера Шмыгаля

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Игорь Рязов
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EADaily: заказчиком слухов об отставке премьера Украины Шмыгаля стал бизнесмен Павлюк

Грызня в окружении Зеленского: «король контрабанды» ополчился на премьера Шмыгаля

Фото: www.globallookpress.com / Christian Spicker via www.imago

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Приближающиеся выборы в Верховную раду провоцируют привычные для Украины конфликты, скандалы и «вбросы». Борьба идет и в высших эшелонах власти.

За сообщениями в прессе о предстоящей отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля стоит Илья Павлюк — друг президента страны Владимира Зеленского, прозванный «королем контрабанды» из-за деятельности на таможне в Черновицкой области. Эти разборки начались из-за приближающихся выборов в Верховную Раду, написал в статье для EADaily обозреватель Игорь Старокрымский.

«Сейчас Павлюк хочет „взбодрить“ нынешнего премьера Шмыгаля, с которым не всегда складываются отношения. А заодно и поссорить его с (вице-премьером Михаилом. — Прим. ред.) Федоровым, вызвав политическую ревность. Потому что никаких других телодвижений, свидетельствующих о планах по замене премьера, нет. Никто из „решал“ не занимается в Верховной раде созданием большинства под нового премьера», — считает автор.

Старокрымский добавил, что Денис Шмыгаль считается слабым премьер-министром на Украине. Низкий профессиональный уровень и отсутствие политических амбиций он компенсирует абсолютной лояльностью Владимиру Зеленскому. Михаил Федоров — полная противоположность. В офисе президента его считают эффективным управленцем, а еще к нему присматриваются в Вашингтоне.

Илья Павлюк же с помощью своего вброса о замене украинского премьер-министра на одного из его заместителей преследовал две цели: принудить Шмыгаля к сотрудничеству на своих условиях; раскрыть планы Федорова на повышение и тем самым ему помешать.

«Украина входит в предвыборный период. Даром, что никто на 100% не знает, будут ли выборы. А выборы — это обязательные конфликты, скандалы и „вбросы“. История о планах по замене Шмыгаля на Федорова — как раз из этой серии. И чем дальше, тем таких историй будет становиться только больше», — подытожил обозреватель, напомнив, что голосование должно состояться 29 октября 2023 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Зеленского подвели важнейшие символы его пропаганды — Валерий Залужный и Артемовск — и как это может привести к краху киевского режима.

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