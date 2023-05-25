Эта женщина опасна? Почему Волочковой боятся доверять родную дочь

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 4 352 0

Психиатр Шуров: дочь не общается с Волочковой из-за асоциального поведения

Фото, видео: Сорокин Донат / ТАСС; личный архив Василия Шурова; 5-tv.ru

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Балерина оправдывает холод дочери завистью и ревностью. Но почему на самом деле от нее отдалилась наследница?

Дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна может не желать с ней видеться из-за асоциального поведения и алкоголизма матери. Об этом 5-tv.ru заявил психиатр Василий Шуров.

«Дедушка с бабушкой ребенка берегут, маме дают по минимуму. Мама свои материнские обязанности не выполняет, она живет в области мифов, что ребенок ей завидует», — сказал эксперт.

Своими поступками и поведением, по мнению Шурова, Волочкова уже не раз доказывала свою «деградацию», продолжающуюся на протяжении десяти лет.

К тому же, балерина все еще безуспешно пытается устроить личную жизнь. Ее партнеры меняются слишком часто, а для ребенка это не лучший пример для подражания.

«Любая пьющая женщина живет в области мифов и объясняет нелюбовь окружающих к ней исключительно завистью», — подчеркнул Шуров.

Экс-прима Большого театра накануне пожаловалась, что дочь не хочет приглашать ее на выпускной. По мнению танцовщицы, наследница просто приревновала ее к славе и успеху, поэтому и не захотела видеть на таком важном событии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Волочкова ждет внуков от 17-летней дочери.

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