Эта женщина опасна? Почему Волочковой боятся доверять родную дочь

Балерина оправдывает холод дочери завистью и ревностью. Но почему на самом деле от нее отдалилась наследница?

Дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна может не желать с ней видеться из-за асоциального поведения и алкоголизма матери. Об этом 5-tv.ru заявил психиатр Василий Шуров.

«Дедушка с бабушкой ребенка берегут, маме дают по минимуму. Мама свои материнские обязанности не выполняет, она живет в области мифов, что ребенок ей завидует», — сказал эксперт.

Своими поступками и поведением, по мнению Шурова, Волочкова уже не раз доказывала свою «деградацию», продолжающуюся на протяжении десяти лет.

К тому же, балерина все еще безуспешно пытается устроить личную жизнь. Ее партнеры меняются слишком часто, а для ребенка это не лучший пример для подражания.

«Любая пьющая женщина живет в области мифов и объясняет нелюбовь окружающих к ней исключительно завистью», — подчеркнул Шуров.

Экс-прима Большого театра накануне пожаловалась, что дочь не хочет приглашать ее на выпускной. По мнению танцовщицы, наследница просто приревновала ее к славе и успеху, поэтому и не захотела видеть на таком важном событии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Волочкова ждет внуков от 17-летней дочери.