Киевский режим может устроить новую провокацию с целью обвинить в этом Россию и выставить ее в негативном свете перед мировым сообществом. Об этом РИА Новости сообщил осведомленный источник.

Издание отмечает, что все может произойти в Харькове. Не исключено, что украинские террористы предпримут попытку подрыва хранилища с отработавшим ядерным топливом.

Источник агентства отметил, что в случае, если провокацию реализуют, катастрофа может затронуть не только восточную часть Незалежной, но и Россию, Белоруссию и Евросоюз.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле назвали террористическими заявления ГУР Украины о Путине.