Появились данные о возможной провокации Киева в Харькове с целью обвинить Москву

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 147 0

Украинские власти неоднократно устраивали «шоу» для показа западной публике. Вот только страдали от этого ни в чем не повинные мирные люди.

Появились данные о возможной провокации Киева в Харькове с целью обвинить Москву

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Sauer

Читайте нас в: Дзен Новости

Киевский режим может устроить новую провокацию с целью обвинить в этом Россию и выставить ее в негативном свете перед мировым сообществом. Об этом РИА Новости сообщил осведомленный источник.

Издание отмечает, что все может произойти в Харькове. Не исключено, что украинские террористы предпримут попытку подрыва хранилища с отработавшим ядерным топливом.

Источник агентства отметил, что в случае, если провокацию реализуют, катастрофа может затронуть не только восточную часть Незалежной, но и Россию, Белоруссию и Евросоюз.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле назвали террористическими заявления ГУР Украины о Путине.

+19° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
79.97
-0.20 86.20
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:21
Преступления нацистов в Подмосковье в годы ВОВ могут признать геноцидом
13:12
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Челябинске
13:09
Лукашенко отреагировал на планы Польши поднять мятеж в Белоруссии: «Мы готовы, пусть приходят»
13:06
Верховный суд России ликвидировал партию ПАРНАС
12:53
Появились данные о возможной провокации Киева в Харькове с целью обвинить Москву
12:52
Путин заявил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается весьма успешно

Сейчас читают

Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко
В Российском союзе туриндустрии объяснили, как сэкономить на путешествии
Кому выгодна смерть Залужного и зачем его было «прятаться»?
Первый бас-гитарист The Beatles умер на 82-м году жизни

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023