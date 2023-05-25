В Кремле назвали террористическими заявления ГУР Украины о Путине

Дмитрий Песков заверил — российские спецслужбы успешно обеспечивают безопасность главы государства.
Фото: Алеев Егор / ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявления главного управления украинской разведки, где назвали главу РФ Владимира Путина «целью номер 1». В интервью для одной из программ федерального канала он назвал подобные высказывания Киева террористическими устремлениями.
«Террористический режим говорит о своих террористических устремлениях», — прокомментировал Песков.
Официальный представитель Кремля добавил, что значимость проводимой спецоперации усиливается на фоне подобных высказываний киевского режима. По его словам, СВО более чем оправдана и необходима в данном контексте.
В заключение Песков подчеркнул, что за жизнь и здоровье Владимира Путина беспокоиться не стоит, так как российские спецслужбы проводят все необходимые мероприятия и выполняют свою работу для защиты главы государства.
Ранее 5-tv.ru писал, что Песков высказался об атаке дронов на Кремль.
- 25 мая
- Минобороны: «Солнцепек» поразил опорные пункты ВСУ в ДНР
- 25 мая
- «Не оставили выбора»: в Пентагоне раскрыли правду о конфликте на Украине
- 25 мая
- Хирургическая точность! Лучшее видео из зоны СВО за день
- 25 мая
- Глава СВР Нарышкин прокомментировал информацию о ранении главкома ВСУ Залужного
- 24 мая
- Врач о состоянии раненного главкома ВСУ Залужного: «Может остаться „овощем“»
- 24 мая
- Замуровали себя: как жители Артемовска спасались от обстрелов ВСУ
- 24 мая
- ВСУ пытались атаковать корабль «Иван Хурс» с помощью беспилотных катеров
- 24 мая
- Семьям погибших в спецоперации сотрудников МЧС выплатят по пять миллионов рублей
- 24 мая
- Министр обороны Великобритании Уоллес прибыл с «тайным» визитом в Киев
- 24 мая
- Плохие новости: как США отреагировали на украинскую ДРГ в Белгородской области
Читайте также
78%
-0.20 86.20
-0.35
Нашли ошибку?