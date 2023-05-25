В Одесской области снесут памятник героине СССР Зое Космодемьянской

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Рита Миронова
Рита Миронова 17 0

Киевский режим продолжает творить историческое зло, уничтожая на своей территории монументы, связанные с Россией.

В Одесской области снесут памятник героине СССР Зое Космодемьянской

Фото: www.globallookpress.com / Demian Stringer

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Украина продолжает уничтожать совместную историю с Россией — на этот раз исторический памятник собираются снести в Белгород-Днестровском Одесской области.

Памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской решено снести по приказу исполнительного комитета местного совета. Прошение о сносе было отправлено еще 5 мая.

За последние годы в Одессе и Одесской области переименовали более 200 улиц, названия которых как-либо связаны с Россией. Подобные мероприятия проводят на Украине с 2015 года, когда украинские власти начали кампанию по тотальной дерусификации.

В городе Стрый в Львовской области ранее снесли памятник маршалу Георгию Жукову. В Здолбунове Ровенской области больше нет монумента советскому разведчику Николаю Приходько, а в Тернополе, Мукачево и Ужгороде снесли памятники Александру Пушкину.

Монумент Зое Космодемьянской уже уничтожили в Чернигове в апреле. Его обвязали тросом и повалили на землю, разбив вдребезги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Родина-Мать жестоко «накажет» Киев за попытку демонтажа элементов.

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В Одесской области снесут памятник героине СССР Зое Космодемьянской

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