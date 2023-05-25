Экспериментальные отходы: чем может обернуться подрыв ВСУ ядерного хранилища в Харькове

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 6 749 0

Политолог Кнутов объяснил желание Киева взорвать ядерное хранилище в Харькове попыткой привлечь внимание к Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jim West; личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru

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Киевский режим может устроить новую провокацию с целью обвинить в этом Россию. Только вот о последствиях для мирных жителей Украина совсем не думает.

Возможный подрыв хранилища с ядерным топливом в Харькове выгоден для Киева с точки зрения медийности. Такой провокацией украинские власти хотят «подогреть повестку» и вернуть интерес ЕС, политиков и населения к украинской теме. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru выразил политолог Юрий Кнутов.

«Подрыв хранилища с отходами радиоактивных материалов может сыграть роль с точки зрения медийности. Можно будет раскрутить эту историю так, что в России якобы обстреляли хранилище, произошло заражение местности, пострадало мирное население», — отметил эксперт.

Украинские террористы, судя по сообщениям, предпримут эту попытку именно в Харькове. Но почему киевский режим относится к своим же коренным жителям с таким пренебрежением? По словам Кнутова, Украине не жалко жителей Харькова, так как их считают сторонниками России.

«Раньше население Харьковской области симпатизировало России», — объяснил он.

Последствия от такой провокации действительно могут быть самыми непредсказуемыми именно для населения. Если взорвать отходы, может образоваться облако, которое ветер может направить куда угодно, в том числе и на Россию.

«В Харькове могут храниться действительно опасные отходы. Там институт ядерной физики, там проводят различные эксперименты, в том числе для того, чтобы создать грязную ядерную бомбу», — объяснил Кнутов.

Провокация киевского режима может стать проблемой для всех, потому что последствия от взрыва экспериментальных материалов предугадать невозможно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина продолжает угрожать Белоруссии провокацией на ЧАЭС.

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