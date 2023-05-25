До десяти лет колонии: банду автоподставщиков раскрыли в Красноярске

Помогала им в этом деле сотрудница страховой.

В Красноярске разоблачили банду автоподставщиков. Они устроили более сотни спланированных аварий.

Сначала покупали машины, на ремонт и запчасти которых страховые компании тратят значительные суммы, например, «Порше», «Мерседес» и «Хонда».

А потом устраивали ДТП и оформляли выплаты. Задержаны шесть членов преступной группы.

Среди них — сотрудница страховой компании, которая консультировала злоумышленников. Операцию по задержанию уголовный розыск провел совместно с Росгвардией.

Дело возбудили по статье о мошенничестве в сфере страхования, по которой преступникам грозит до десяти лет лишения свободы.