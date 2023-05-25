«Не питаю надежд»: Ласицкене оценила перспективы своей карьеры в новых реалиях

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Мария Ласицкене призналась, что международная карьера для нее завершена

«Не питаю надежд»: Ласицкене оценила перспективы своей карьеры в новых реалиях

Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

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По ее словам, все уже давно решено.

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене призналась, что ее международная карьера точно завершена. Об этом сообщает РИА Новости Спорт.

По ее словам, она даже не надеется, что российских спортсменов допустят к соревнованиям.

«Я считаю, что моя международная карьера завершена. Все давно решено, что бы мы ни делали, я думаю, нас там не ждут. Я не питаю никаких надежд. Просто я еще не готова завершать карьеру. Хочу еще попрыгать», — сказала Ласицкене.

Еще сегодня, 25 мая, спортсменка заняла второе место в прыжках в высоту на командном чемпионате России в Сочи.

К слову, за недопуск РФ к парижским Олимпийским играм в 2024 году выступят 35 стран. Такое же требование коснется и Белоруссии. В список государств, поддержавших инициативу, вошли США, Германия, Великобритания, Япония и Франция. Японская сторона отметила: чтобы продвинуть данное решение, бойкот самих соревнований не нужен.

ХХХIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Кремле осудили недопуск российских фехтовальщиков к международным турнирам.

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