Вопрос веры? Почему Тину Тернер могут кремировать вместо обычных похорон

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Полина Долгова
Полина Долгова 41 0

Neue Zürcher Zeitung: тело певицы Тины Тернер могут кремировать

Вопрос веры? Почему Тину Тернер могут кремировать вместо обычных похорон

Фото: www.globallookpress.com / Mimmo Carriero

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Артистка с 70-х годов прошлого века практиковала буддизм.

Тело американской певицы Тины Тернер (настоящее имя Анна Мэй Буллок — Прим. ред.), которая ушла из жизни 24 мая после продолжительной болезни, могут кремировать в соответствии с ее верой. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

Артистка с 70-х годов прошлого века практиковала буддизм. В одном из интервью она рассказывала о своем процессе обращения в японской школе Нитерен.

По данным издания, в Швейцарии легально провести буддистское погребение с соблюдением необходимых ритуалов. В крематории цюрихского кладбища Нордхайм журналистам заявили, что буддисты могут быть похоронены в соответствии с предписаниями своей веры, то есть путем кремации. При этом ряд СМИ сообщает, что пока неизвестно, будет ли Тернер похоронена именно в Швейцарии.

Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет. Родилась знаменитость 26 ноября 1939 года в городе Натбуш, США.

С детства она занималась в церковном хоре. Когда певица повзрослела, она стала бэк-вокалисткой Kings of Rhythm.

С этого момента началась ее музыкальная карьера. За свою жизнь звезда успела выпустить множество альбомов, которые покоряли музыкальные чарты и входили в топ лучших композиций. Более того, Тернер являлась обладательницей восьми премий «Грэмми».

Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыты подробности прощания с Тиной Тернер.

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