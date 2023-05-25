«Началось»: Лукашенко заявил о старте перемещения ядерного оружия в Белоруссию

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 56 0

Лукашенко заявил, что перемещение ядерного оружия в Белоруссию началось

«Началось»: Лукашенко заявил о старте перемещения ядерного оружия в Белоруссию

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

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Это происходит в рамках договоренностей с Россией.

Перемещение нестратегического ядерного оружия из Россию в Белоруссию началось. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко, пишет БелТА.

«Было принято решение в развитии того, что было сказано устно. Нам надо было подготовить места хранения и прочее. Мы это сделали, поэтому уже началось перемещение ядерных боеприпасов», — сказал Лукашенко.

Это происходит в рамках договоренностей с РФ о размещении тактического ядерного оружия в республике.

До этого президент России Владимир Путин, комментируя договор Москвы и Минска, подчеркнул, что РФ не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, чем занимались Соединенные Штаты на протяжении последних десятилетий. На фоне действий американского правительства РФ решила принять аналогичные меры.

В рамках Евразийского экономического форума глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что уровень российско-белорусского сотрудничества настолько высок, что у стран теперь и ядерное оружие «одно на двоих». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Союзное государство действительно удивляет и обращает на себя внимание.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Лукашенко поблагодарил Путина за решение разместить ядерное оружие в Белоруссии.

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