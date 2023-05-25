«Все фото на обочинах»: Боня удивляет выбором локаций в Каннах
Виктория Боня выложила видео с фотоссессии на тротуаре, которое не впечатлило
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
На этот раз она выбрала для фотосессии тротуар.
Телеведущая Виктория Боня снова поймала волну критики в свой адрес. В последнее время знаменитость не только радует пользователей своими экстравагантными костюмами, но и удивляет странными выходками.
В последней публикации модель выложила видео, где она красуется перед фотографом в длинном, изящном платье синего цвета. Единственное, что вызвало вопросы к звезде: почему Боня выбрала такую странную локацию для съемки? На этот раз — тротуар.
«А почему все фото на каких-то обочинах?» — спросила подписчица.
«О том же подумала. На бордюрах», — тут же поддержала ее другая женщина.
Но пущей эпичности добавила третья, которая точно подметила, что «на бордюр аккредитация не нужна».
Комментарии подписчиц Виктории Бони.
По всей видимости, подписчица следит за жизнью звезды, ведь в истории Бони были моменты, когда ей не подтверждали аккредитацию и не давали принять участие в масштабных мероприятиях.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Боня опозорилась на красной дорожке в Каннах.
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