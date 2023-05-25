«Все фото на обочинах»: Боня удивляет выбором локаций в Каннах

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Полина Долгова
Полина Долгова 41 0

Виктория Боня выложила видео с фотоссессии на тротуаре, которое не впечатлило

«Все фото на обочинах»: Боня удивляет выбором локаций в Каннах

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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На этот раз она выбрала для фотосессии тротуар.

Телеведущая Виктория Боня снова поймала волну критики в свой адрес. В последнее время знаменитость не только радует пользователей своими экстравагантными костюмами, но и удивляет странными выходками.

В последней публикации модель выложила видео, где она красуется перед фотографом в длинном, изящном платье синего цвета. Единственное, что вызвало вопросы к звезде: почему Боня выбрала такую странную локацию для съемки? На этот раз — тротуар.

«А почему все фото на каких-то обочинах?» — спросила подписчица.

«О том же подумала. На бордюрах», — тут же поддержала ее другая женщина.

Но пущей эпичности добавила третья, которая точно подметила, что «на бордюр аккредитация не нужна».

Комментарии подписчиц Виктории БониКомментарии подписчиц Виктории Бони. Instagram* / victoriabonya

По всей видимости, подписчица следит за жизнью звезды, ведь в истории Бони были моменты, когда ей не подтверждали аккредитацию и не давали принять участие в масштабных мероприятиях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Боня опозорилась на красной дорожке в Каннах.

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