Знаменитый писатель пережил покушение. Выжить ему удалось буквально чудом.

Переживший покушение писатель Захар Прилепин активно восстанавливается после полученных травм и ранений. Как сообщил 5-tv.ru представитель пресс-службы звезды, есть серьезный прогресс в плане реабилитации.

Так, к примеру, Прилепин уже может самостоятельно сидеть в постели. Хотя еще несколько дней назад для него это было настоящей мукой.

«Состояние Захара Прилепина стабильное. В течение дня проводится курс реабилитационных мероприятий с применением механотерапии и кинезотерапии, направленной на быстрое восстановление функции ходьбы. По рекомендации врачей на данный момент посещения ограничены», — отмечалось в заявлении.

Утром 6 мая в Борском районе Нижегородской области была подорвана машина писателя Захара Прилепина. Публицист остался в живых, но получил многочисленные серьезные травмы, с которыми был госпитализирован в больницу. Его друг и соратник, находившийся с ним в машине, скончался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захар Прилепин вышел на связь из больничной палаты и поблагодарил служащих ВС России за освобождение Артемовска.