Не время для подвигов: китайский совет дня на пятницу, 26 мая

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 60 0

День будет решительно настраивать на отдых. Энергии будут все приводить к балансу.

Не время для подвигов: китайский совет дня на пятницу, 26 мая

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 26 мая?

Пятница будет решительно настраивать на отдых. Энергии дня будут все приводить к балансу — и… к мыслям о скорых выходных. Не стоит сопротивляться и планировать на пятницу день подвигов и самоограничений.

Совет дня: если вы чувствуете, что проигрываете кому-нибудь в споре или в тяжбе, сделайте в пятницу решительные шаги. Есть шанс, что вам удастся отыграться. Всем остальным вступать в любые споры-соревнования решительно не советую.

Предостережение дня: пятница не предназначена для ремонтов, больших покупок и переездов. Выгадать ни время, ни деньги не получится.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.

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