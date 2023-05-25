ПВО бессильна: военные РФ ударили по ВСУ дронами-камикадзе «Герань»

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Армия России нанесла удар по Украине с помощью дронов-камикадзе «Герань»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Спецоперация

Все назначенные цели были поражены.

Российская армия провела массированную ночную атаку по объектам противника.

Взрывы прозвучали в разных регионах Украины. В том числе в Киеве, Херсоне, Николаевской, Одесской, Харьковской областях.

Сообщается, что наши войска в основном использовали дроны-камикадзе «Герань». Украинские силы ПВО в очередной раз не смогли противостоять российским беспилотникам. Назначенные цели были поражены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прицельный удар российского беспилотника-камикадзе «Ланцет» уничтожил украинскую реактивную систему залпового огня «Буран» — это подтвердили кадры объективного контроля с БПЛА.

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