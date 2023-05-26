Указ подписан: коронавирусных ограничений в Крыму больше нет

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Глава Крыма Аксенов подписал указ о снятии коронавирусных ограничений в Крыму

Указ подписан: коронавирусных ограничений в Крыму больше нет

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Читайте нас в: Дзен Новости

Страшная пандемия 2019 года уже почти забыта.

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о снятии всех ограничений, введенных в республике в связи с коронавирусной инфекцией. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте провительства РК.

Стоит отметить, что в середине мая в федеральном Оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 заявили о смене публикации данных с ежедневной до еженедельной. При этом 5 мая глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил об отмене статуса пандемии у коронавируса.

Однако после так называемого «ухода» COVID-19, россияне стали бояться другой инфекции — птичий грипп. Например, в Сыктывкаре ввели карантин из-за этого заболевания. В том числе вирус обнаружили у диких птиц, обитавших у Борисовского пруда в Москве. Как сообщал 5-tv.ru, мэр столицы Сергей Собянин установил карантин в некоторых районах города.

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
79.98
0.01 85.88
-0.32
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 мая по 4 и...

Последние новости

12:06
Появились кадры последствий ударов ВСУ по Калининскому району Донецка
12:00
Суд вынес приговор Дрожжиной и Цивину по делу о хищении имущества у семьи Баталова
11:51
«Первые шаги»: Наталья Фриске показала дочь в трогательном ролике
11:50
ФСБ предотвратила теракт в Геленджике, задержан сторонник украинского неонацизма
11:46
ВСУ выпустили шесть ракет из НIМАRS по Донецку
11:42
МИД РФ заявил о повышении конфликтности в Арктическом регионе

Сейчас читают

Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко
Экс-депутат Харькова раскрыл, кто займет пост Залужного
Первый бас-гитарист The Beatles умер на 82-м году жизни
Спасение в жару: особый рецепт освежающей окрошки на квасе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023