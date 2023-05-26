ВСУ выпустили шесть ракет из НIМАRS по Донецку

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Удары пришлись по Калининскому району города.

Фото, видео: www.globallookpress.com / AFLO; 5-tv.ru

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили шесть ракет из системы HIMARS по Калининскому району Донецка. Об этом сообщает мэр горда Алексей Кулемзин.

«Нелюди выпустили по мирным кварталам Калининского района нашего города шесть ракет из РСЗО», — заявил Кулемзин.

По его словам, погиб один человек.

Известно, что все это произошло во время обследования сотрудниками СЦКК Республиканской клинической больницы профзаболеваний. Когда начались прилеты работники медучреждения и журналисты своевременно спустились в подвал. Никто из них не пострадал. Также известно, что под обстрелом оказались сотрудники Следственного комитета, травмы также никто не получил.

Чуть позже ВСУ вновь обстреляли Донецк и выпустили по нему три ракеты.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Энергодаре пресекли покушение на жизнь журналиста федерального СМИ.

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