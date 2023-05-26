«Скоро будет лялька»: Боня призналась, что хочет стать мамой во второй раз

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Полина Долгова
Полина Долгова 98 0

Виктория Боня призналась, что хочет стать мамой во второй раз

«Скоро будет лялька»: Боня призналась, что хочет стать мамой во второй раз

Фото: Instagram* / victoriabonya

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Телеведущая не только поделилась откровением, но и предприняла публичные активные действия.

Телеведущая и блогер Виктория Боня заявила, что хочет испытать радость материнства во второй раз. Таким заявлением поделилась светская львица в социальных сетях.

Недавно «звезда Дома-2» встретилась с Сашей Белаир, которая в скором времени станет мамой. Увидев округлившийся животик беременной подруги, она решила прикоснуться к нему, ведь издавна касание живота беременной женщины, считается приметой благополучия и приближения этого события.

«Все, потерла животик Саши. Теперь у меня тоже скоро будет лялька», — сообщила 43-летняя Виктория Боня.

До этого, телезвезда уже признавалась, что хочет создать счастливую семью и снова стать мамой. Возможно, в скором времени это желание сбудется. Как минимум, модель хочет еще одного ребенка, а лучше всего — большую семью и внуков.

В 2017 году знаменитость заявила, что разводится с сыном крупного европейского бизнесмена Алексом Смерфитом. Их роман длился семь лет. Блогер не раз отмечала, что все случилось без громкого скандала и ругани, несмотря на то, что у них осталась дочь Анджелина.

После развода у Бони были влюбленности и романы, но пока ни один из них не закончился свадьбой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Боня опозорилась на красной дорожке в Каннах.

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