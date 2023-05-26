Пострадали пассажиры: автоледи опасно подрезала автобус в Красноярске

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Пассажиры автобуса в Красноярске получили травмы в результате экстренного торможения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Ранения получили несколько людей, находившихся в салоне.

В Красноярске пассажиры автобуса получили тяжелые травмы по вине водителя кроссовера.

Находившаяся за рулем женщина резко повернула перед общественным транспортом. Чтобы избежать столкновения, водителю автобуса пришлось экстренно тормозить.

Некоторые люди внутри салона в результате этого потеряли равновесие и упали. Сильнее всего пострадали женщина и 14-летний подросток, их госпитализировали с травмами головы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что серьезная авария с участием большегруза произошла на Московской кольцевой автодороге в районе Капотни.

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