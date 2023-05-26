Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Мирабель Гамбарян

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У девочки — врожденный порок сердца. Из-за этого ей постоянно не хватает кислорода.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел»!

Накануне героиней нашего сюжета стала семимесячная Мирабель. У девочки — врожденный порок сердца. Из-за этого ей постоянно не хватает кислорода. Организм малышки едва справляется с нагрузкой, каждое движение дается с огромным трудом.

Мирабель срочно требуется операция. Ее стоимость — четыре миллиона рублей.

Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму. За сутки вы перечислили четыре миллиона 545 тысяч 690 рублей. Большое вам спасибо!

Тема:
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