Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Мирабель Гамбарян
У девочки — врожденный порок сердца. Из-за этого ей постоянно не хватает кислорода.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел»!
Накануне героиней нашего сюжета стала семимесячная Мирабель. У девочки — врожденный порок сердца. Из-за этого ей постоянно не хватает кислорода. Организм малышки едва справляется с нагрузкой, каждое движение дается с огромным трудом.
Мирабель срочно требуется операция. Ее стоимость — четыре миллиона рублей.
Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму. За сутки вы перечислили четыре миллиона 545 тысяч 690 рублей. Большое вам спасибо!
- 25 мая
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для Мирабель Гамбарян
- 19 мая
- Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Богдана Галаус
- 18 мая
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для Богдана Галаус
- 12 мая
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Михаила Редкова
- 11 мая
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для Михаила Редкова
- 5 мая
- Пятый канал продлил акцию «День добрых дел» для Мухамада Газгиреева
- 4 мая
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для Мухамада Газгиреева
- 28 апр
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Даниила Костецкого
- 27 апр
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для Даниила Костецкого
- 21 апр
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Саши
Читайте также
44%
0.01 85.88
-0.32
Нашли ошибку?