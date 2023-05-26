Жена российского легкоатлета Бартенева пропала во время его утренней пробежки

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 53 0

Женщина оставила свой телефон дома. Куда она могла уйти?

Жена российского легкоатлета Бартенева пропала во время его утренней пробежки

Фото: www.globallookpress.com / Bernard Jaubert

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Жена известного российского легкоатлета Дмитрия Бартенева Светлана пропала во время его утренней пробежки. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Пока мужчина занимался спортом его супруга в это время собиралась по своим делам, гладила рубашку и брюки. Позднее, когда Бартенев вернулся домой, обнаружил, что любимой жены нет. Однако ее телефон остался в квартире.

Подумав, что супруга могла забыть мобильный, он вышел к ближайшей станции метро, где она обычно оставляет свой автомобиль на ночь. На месте машины не оказалось, но каково же было его удивление, когда он обнаружил Nissan жены на другой улице.

Уже позже Дмитрий вспомнил, что Светлана должна была уехать вместе с неким Михаилом, который делал у них в квартире ремонт, в Тольятти. Но поезд уходил только на следующий день, да еще и вечером. В итоге, ночью легкоатлет обратился в полицию за помощью.

Проводится проверка. К слову, ранее без предупреждения из дома супруга спортсмена надолго не уходила.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Турции пропала россиянка, отправившаяся туда делать тату иранскому певцу.

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