Польша запретит грузовикам с российскими номерами пересекать границу

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 44 0

При этом пока соответствующее постановление не подписал министр внутренних дел и администрации страны.

Польша запретит грузовикам с российскими номерами пересекать границу

Фото: www.globallookpress.com / Michael Kappeler

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Грузовикам с российскими и белорусскими номерами хотят запретить пересекать польскую границу, следует из проекта постановления.

Известно, что документ вступит в силу через сутки после официальной публикации. Пока же в соответствии с данными правительственного законодательного центра, данное постановление еще не подписал министр внутренних дел и администрации.

До этого стало известно о том, что Совет Госдумы планирует рассмотреть запрет на проезд польских фур через российские территории. Такое решение станет ответной реакцией на предпринятые в отношение Москвы действия Варшавы.

В нижней палате Федерального Собрания также добавили, что Польша не должна иметь возможность «наживаться» на России.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Госдуме рассмотрят запрет на проезд польских фур через Россию.

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