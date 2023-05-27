Глава СБУ подтвердил причастность Киева к теракту на Крымском мосту

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил о причастности ведомства к подрыву Крымского моста осенью прошлого года. Об этом он сообщил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову.

«С учетом того, что это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать, — определенные такие меры, соответственно, осуществлялись», — отметил Малюк.

Теракт на Крымском мосту случился утром 8 октября. Тогда подорвался проезжавший грузовик, в результате чего обрушились два автомобильных пролета и воспламенились семь топливных цистерн проезжавшего поезда. После происшествия движение по автомобильной части моста возобновили в реверсивном режиме. Вечером того же дня был разрешен проезд по железнодорожному мосту. В качестве разгрузки транспортного потока запустили паромную переправу через Керченский пролив.

Российский лидер Владимир Путин назвал случившееся терактом. Как выяснили ФСБ и СК РФ, организатором был глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, правоохранители задержали восемь причастных. Выяснилось, что груз со взрывчаткой следовал из морского порта Одессы в Болгарию еще в начале августа. Далее его путь пролегал через грузинский порт Поти, пересек российско-грузинскую границу, а в Краснодарском крае его погрузили на фуру, которая отправилась в Симферополь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в какой коррупционный скандал попала партия Владимира Зеленского.