Папа покатал: девочка погибла при падении на квадроцикле с крыши гаража во Владивостоке
Девочка погибла при падении на квадроцикле с крыши гаража во Владивостоке
Фото: www.globallookpress.com / Amy Beth Bennett
Малютка, ее сестра и отец рухнули с высоты более пяти метров. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Девочка погибла после падения на квадроцикле с крыши гаража во Владивостоке. Малышку и ее сестру пытался прокатить их отец, двое последних сейчас в больнице. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.
Трагедия произошла вечером 26 мая в гаражном кооперативе на проспекте 100-летия Владивостока. 46-летнему мужчине показалось отличной идеей посадить пятилетних дочерей на квадроцикл и прокатить их по крышам гаражей.
«Мототранспортное средство вместе с людьми совершило падение с высоты более пяти метров. В результате ДТП один ребенок погиб, мужчина и его вторая дочь госпитализированы», — рассказали об итогах поездки в прокуратуре.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело — по статье о нарушении ПДД, повлекшим смерть человека (264 УК РФ). Расследование взяла под контроль прокуратура.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что водитель квадроцикла открыл стрельбу по детям в Подмосковье. Вопиющий инцидент попал на видео.
Читайте также
88%
-0.01 85.92
0.04
Нашли ошибку?