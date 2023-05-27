Папа покатал: девочка погибла при падении на квадроцикле с крыши гаража во Владивостоке

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Игорь Рязов
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Девочка погибла при падении на квадроцикле с крыши гаража во Владивостоке

Папа покатал: девочка погибла при падении на квадроцикле с крыши гаража во Владивостоке

Фото: www.globallookpress.com / Amy Beth Bennett

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Малютка, ее сестра и отец рухнули с высоты более пяти метров. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Девочка погибла после падения на квадроцикле с крыши гаража во Владивостоке. Малышку и ее сестру пытался прокатить их отец, двое последних сейчас в больнице. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.

Трагедия произошла вечером 26 мая в гаражном кооперативе на проспекте 100-летия Владивостока. 46-летнему мужчине показалось отличной идеей посадить пятилетних дочерей на квадроцикл и прокатить их по крышам гаражей.

«Мототранспортное средство вместе с людьми совершило падение с высоты более пяти метров. В результате ДТП один ребенок погиб, мужчина и его вторая дочь госпитализированы», — рассказали об итогах поездки в прокуратуре.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело — по статье о нарушении ПДД, повлекшим смерть человека (264 УК РФ). Расследование взяла под контроль прокуратура.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что водитель квадроцикла открыл стрельбу по детям в Подмосковье. Вопиющий инцидент попал на видео.

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