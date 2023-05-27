Путин: Россия продолжит поддерживать Сербию в отстаивании суверенитета

Россия намерена продолжать поддерживать Сербию в отстаивании им своих легитимных прав, суверенитета и территориальной целостности. Об этом в интервью для РИА Новости заявил директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

«Любое решение по Косово должно быть приемлемо для сербов и одобрено СБ ООН. Запад же в излюбленном циничном стиле избирательно относится к международному праву, всеми силами стремится подменить этот краеугольный документ однобокими схемами, которые не учитывают коренные интересы сербского народа, принуждают к принятию „госсуверенитета“ края», — отметил политик.

Пилипсон добавил, что у России нет поводов сомневаться в руководстве Сербии. Белград делает все для отстаивания собственных интересов.

Около десяти сербов пострадали при столкновении с силовиками на севере Косово

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сербский президент Александр Вучич объявил о проведении срочного заседания Совбеза после обострения ситуации на севере Косово. Местные власти попытались взять под свой контроль муниципалитеты.