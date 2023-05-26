Около десяти сербов пострадали при столкновении с силовиками на севере Косово
Спецназ использует светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
Фото: www.globallookpress.com / Vedat Xhymshiti
Около десяти сербов получили травмы в результате столкновений со спецназом на севере Косово. Об этом сообщает «Радио и телевидение Сербии» (РТС). Эту информацию подтвердили медики.
Прежде стало известно, что президент Сербии Аександр Вучич привел армию в состояние максимальной готовности. Он подписал соответствующий приказ. Позднее стали появляться новости о первых беспорядках. Из-за этого занятия в школах были отменены, на улицах звучали сирены, а жители возводили баррикады на дорогах.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что силовики при столкновении с сербами используют светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
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